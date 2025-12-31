BILAN 2025 : une année de "redressement et de résultats concrets" pour le Sénégal, selon Diomaye Faye

L'exercice 2025 restera comme celui du « diagnostic partagé ». Selon Diomaye Faye, en rationalisant le train de vie de l'État et en renégociant certains contrats, le gouvernement a réussi à dégager des marges de manœuvre financières importantes, réinjectées directement dans le quotidien des Sénégalais.



Pouvoir d’achat, un soutien massif aux ménages

La mesure phare de l'année 2025 demeure l'allègement du coût de la vie. Grâce à la baisse progressive des prix des produits de première nécessité, l'État a injecté un bouclier financier de 342,5 milliards de FCFA d'économies cumulées pour les ménages. Cette politique a été soutenue par l'élargissement du Registre National Unique, garantissant une aide ciblée pour les plus vulnérables.



Santé et Éducation, le maillage du territoire

L'année qui s'achève a vu une accélération des infrastructures de base. 2025 a été marquée par l'ouverture de 34 nouveaux postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées sur l'ensemble du territoire.



Coté Éducation, un chantier colossal a permis la livraison de 2 401 salles de classe, 1 389 blocs administratifs et 1 112 blocs d'hygiène. Pour les Ressources humaines, le renforcement du service public s'est traduit par le recrutement de 2 000 enseignants dans les zones prioritaires.



Succès agricoles et relance industrielle

Le secteur productif a atteint des sommets en 2025. La production céréalière a franchi la barre des 2,5 millions de tonnes, portée par une mise à disposition rapide des équipements agricoles. La relance de la Sonacos, après deux ans d'arrêt, a permis de recréer immédiatement 2 300 emplois directs. Du côté des PME, l'accompagnement de 8 000 petites et moyennes entreprises a contribué à consolider ou créer près de 130 000 emplois directs et indirects.



Infrastructures et Énergie, réduire la fracture territoriale

Le désenclavement du pays a franchi des étapes décisives au cours des douze derniers mois. Concernant l’électricité, un record a été établi avec 831 799 concitoyens raccordés au réseau électrique pour la première fois.



Près de 280 kilomètres de routes goudronnées ont été livrés, complétés par 100 kilomètres de pistes rurales ayant permis de désenclaver 86 localités isolées.



Une gouvernance sous le signe de la transparence

Au-delà des infrastructures, 2025 a été l'année de la réforme institutionnelle. L'installation de l'Office national de lutte contre la corruption, via un appel à candidatures ouvert, a marqué la volonté de l'exécutif d'instaurer la compétence et l'intégrité comme seuls critères de gouvernance publique.