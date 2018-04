Dotation d’une ambulance médicalisée à Bakel : L'ancien Pm Mimi Touré félicite les donateurs

La convention des cadres du département de Bakel, après avoir offert une ambulance médicalisée au district sanitaire de leur localité, a organisé une cérémonie de remise des clés au chef de Poste du district sanitaire ce samedi dans la capitale sénégalaise sous la présence de l’ancien Premier ministre Aminata Touré.



« Je voudrais féliciter M. Bakary Diakité qui est le Président de la convention des cadres de Bakel pour ce geste généreux en direction des populations de son terroir et à travers lui féliciter tous les cadres du département qui s’investissent à partir de Dakar, où qu’ils soient pour améliorer les conditions de vie de leur terroir », a indiqué Aminata Touré

Elle a également félicité « M. Abdou Mbacké Ndao qui est le président de l’ONG Mouvement Solidarité international (MSI) qui a pu faciliter l’obtention de cette ambulance ».



Par ailleurs, l’ancien ministre de la Justice a remercié la convention pour leur geste envers leurs proches.

« Nous travaillons depuis plusieurs années avec la convention des cadres de Bakel et je voudrais témoigner de leur dynamisme et leur attachement à leur terroir. Je les félicite au nom du Président et les remercie également pour leur action en direction des populations », a-t-elle conclu.