Douane : le directeur Babacar Mbaye annonce six nouvelles axes pour atteindre les objectifs assignés

Le Directeur Général des Douanes, Babacar Mbaye, a salué l’engagement et le dévouement des agents dans l’accomplissement de leur mission, ce mardi lors de la cérémonie de levée des couleurs. Il a mis l’accent sur l’importance de consolider les acquis, appelant à une action collective guidée par la rigueur et l’intégrité afin d’atteindre les objectifs assignés.



Babacar Mbaye a saisi l’occasion pour dévoiler une feuille de route ambitieuse, articulée autour de six axes stratégiques visant à faire de la Douane une institution performante, au service des citoyens et des entreprises, rapporte, l’Aps.



Le premier axe porte sur l’optimisation de la collecte des recettes douanières, essentielle au financement des politiques publiques. Une maîtrise accrue des outils fiscaux et une vigilance renforcée dans le recouvrement des droits et taxes seront nécessaires pour garantir l’efficacité du dispositif.

Le second axe concerne la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée. Face aux défis liés aux échanges commerciaux et aux trafics illicites, la Douane sénégalaise entend renforcer ses mécanismes de surveillance et adopter des stratégies plus offensives afin de sécuriser les frontières et protéger l’économie nationale.



Le troisième axe stratégique met l’accent sur la transformation numérique et le développement de la maturité digitale. Dans un contexte marqué par l’essor du numérique, l’intégration de solutions innovantes vise à améliorer l’efficacité opérationnelle, renforcer la transparence et offrir aux usagers des services plus accessibles et performants. Cette modernisation s’accompagne d’un quatrième axe centré sur la facilitation des échanges et le soutien à la compétitivité des entreprises.



L’Administration douanière s’engage ainsi à simplifier les procédures et à adapter la réglementation aux standards internationaux pour encourager l’investissement et dynamiser l’économie nationale.

Le cinquième axe stratégique conscient que le capital humain est au cœur de toute transformation, Babacar Mbaye met un accent particulier sur la formation continue et l’amélioration des conditions de travail des agents, afin de doter la Douane d’un personnel hautement qualifié et motivé.



Enfin, le sixième et dernier axe concerne l’amélioration de la gouvernance. Une gestion efficace des ressources et un cadre éthique rigoureux permettront de renforcer la crédibilité et la performance de l’institution.



La Douane sénégalaise s’engage ainsi résolument vers un avenir marqué par l’efficacité, la digitalisation et une meilleure contribution au développement économique du pays.