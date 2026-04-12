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Douanes : Le Directeur général Babacar Mbaye en tournée de terrain dans le Centre



Douanes : Le Directeur général Babacar Mbaye en tournée de terrain dans le Centre

Le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, a lancé ce jeudi une tournée stratégique dans la région douanière du Centre, englobant les localités de Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Fatick. À la tête d'une délégation de directeurs techniques et de chefs de service, il s'est rendu sur le terrain pour « s'enquérir des conditions de travail des agents » et impulser une nouvelle dynamique aux équipes locales.
 

Cette mission répond à des impératifs de performance alors que l'administration douanière est engagée dans des réformes structurelles. Le Directeur général a axé son discours sur « le renforcement de la surveillance douanière » et l’optimisation des recettes budgétaires, des piliers essentiels pour le soutien à l’économie nationale et la sécurisation des échanges.
 

La tournée vise également à promouvoir une douane plus proche des citoyens à travers « l’amélioration de l’accompagnement des populations et des usagers ». Ce déplacement s'inscrit dans le cadre global de la modernisation des services douaniers, visant à concilier efficacité administrative et facilitation des échanges dans ces zones carrefours du pays.

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Dimanche 12 Avril 2026 - 19:40


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