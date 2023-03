Double confrontation contre le Mozambique : les Lions en rassemblement à partir de ce lundi

Trois (3) mois après la coupe du monde Qatar 2022, où le Sénégal s’est fait éliminer en huitièmes de finale par l’Angleterre (3-0), les « Lions » tenteront de poursuivre leur étoile de champion d’Afrique en commençant par décrocher la qualification à la prochaine CAN 2023. C’est faisable dès ce mois de mars.



Après avoir enregistré deux victoires face au Bénin et au Rwanda, les lions peuvent valider leur ticket s’ils gagnent les deux rencontres contre le Mozambique les 24 mars à Dakar, et 28 mars à Maputo.

Sadio Mané et ses coéquipiers fouleront la pelouse du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour leur première séance d'entraînement ce lundi, à partir de 15h.



Selon l’Observateur, la participation du défenseur international sénégalais, Ismail Jakobs, convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé, pour cette double confrontation, est incertaine. Le latéral gauche de 23 ans souffre d’une douleur à la hanche, selon les services médicaux de son club, Ismail Jakobs, n’a pas assisté à la victoire (2-0) des Monégasques dimanche en déplacement sur la pelouse d’Ajaccio.