Double confrontation des "Lions" : Aliou Cissé désavoue les dates de la CAF

Les dates « imposés » par la Confédération africaine de football au Sénégal, pour le compte de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations de 2021 n’a pas été du goût du sélectionneur des « Lions » Aliou Cissé. Ce jeudi, lors de la publication de la liste des 24 joueurs retenus contre le Congo le 13 et Swatini le 17 nombre prochain, le coach a clairement signifié à l’instance dirigeante que cette décision vient chambouler tout son programme, étant donné que la majeure partie de ses joueurs évoluent dans les championnats européens.



« Je tenais à dire que nous ne sommes pas d’accord avec la date du 13 novembre, surtout quand on a eu fenêtre du calendrier de la FIFA du 10 au 19 novembre. Je ne vois pas pourquoi on doit jouer le 13 d’autant qu'il y a d’autres Nations qui jouent le 14. La programmation qu’on avait prévu, c’était de pouvoir jouer vendredi le 15, voyager le 16 et pouvoir jouer le 19 contre la Stawini. Mais à l’heure où je vous parle on a pas eu la réponse de la CAF », regrette le coach.



Mieux il déplore le choix imposé par la CAF mais à défaut de ne pas avoir de réponse favorable à leur requête, le coach se dit prêt à se replier. "On nous l'a imposé et la Caf est le patron du football africain, donc nous ne pouvons que nous replier sur sa décision. Mercredi c'est trop parce-que nous avons des joueurs qui jouent les mercredis, les samedis et même les dimanches. Ils auront pas le temps de se reposer. On n’aura pas beaucoup de séances d'entraînements », se plaint le coach.



La date de regroupement des « Lions » est prévue le 10 novembre à Saly à l’hôtel Lamentin Beach.