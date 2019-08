Double meurtre de Beaucaire : une marche blanche organisée ce samedi en France

Une marche blanche sera organisée, ce samedi 10 août 2019, à Beaucaire, en France, pour la mémoire des deux (2) enfants Ibrahima (7 ans) et Seynabou (6 ans), qui seraient tués par leur père, un Français.



Le cortège va prendre le départ au pied des arènes beaucairoises, direction Tarascon (Bouches-du-Rhône). Une collecte d’argent sous le slogan : “Aidez-nous à enterrer dignement Vincent-Ibrahima et Marie-Seynabou » a été aussi lancée par la famille pour organiser les funérailles des deux (2) enfants de mère sénégalaise du nom de Fatou Kiné Fall.



Âgé de 47 ans, Emmanuel Manu, père des deux (2) victimes, qui a été retrouvé dans un état critique auprès des corps sans vie d’Ibrahima et de Marie-Seynabou, en haut de la colline surplombant la ville de Beaucaire, a été arrêté. Inculpé et placé en détention provisoire pour le meurtre de ses deux (2) enfants, il n’a pas nié les faits, mais ne les a pas reconnus non plus.