Dougué (Goudiry) : les populations ont exposé leurs doléances lors d’un rassemblement

Les habitants de la commune de Dougué, département de Goudiry (région de Tambacounda) ont arboré des brassards rouges et ont organisé un rassemblement pour exposer leurs doléances aux autorités.



D’après le porte-parole Arouna Traoré : « la localité est confrontée à d’innombrables problèmes qui freinent son développement notamment les besoins d’électrification ».



Il rappelle par ailleurs, qu’un « projet d’électrification concernant ce volet est en cours depuis 03 ans pour l’axe Goudiri-Bokholaco » dont une « bonne partie reste toujours inachevée malgré la réalisation d’une l’autre ».



Ces habitants demandent un « éclairage de leurs localités pour faire face à l’insécurité galopante qui y règne » mais aussi pour « pouvoir travailler » afin de « diminuer le taux de chômage et d’émigration clandestine qui gangrène la jeunesse », a laissé entendre le porte-parole sur la RFM.



Cette manifestation a été l’occasion pour la population de demander la poursuite des travaux de bitumage sur l’axe Goudiri-Dianké-Makhan qui passe par Dougué parce que disent-ils, « l’enclavement a un impact très négatif sur la libre circulation des biens et des personnes surtout en période d’hivernage, mais aussi le développement socio-économique de la zone ».



L’éducation est aussi une problématique que ces habitants ont dénoncé car « le collège qui a été construit par la diaspora manque de salle de classe et de personnel suffisant pour mettre les élèves dans de bonnes conditions.