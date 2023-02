Dr Adama Sadio : « Je ne pense pas que Macky va amnistier Khalifa Sall et Karim Wade tant que...»

A un an de la présidentielle sénégalaise, les candidatures se multiplient. Après Sonko, Malick Gackou, Aminata Touré, c’est au tour de Diéthié Fall d’officialiser dimanche son intention de diriger le pays. Mais c’est le flou au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds) et de Tawaxu Senegal de Khalifa Sall. Puisque l’instruction du président Macky Sall à son ministre de la Justice à prendre des mesures d’amnistie qui pourraient les remettre sur les rails n’a toujours pas été actée.



Joint par PressAfrik, Dr Adama Sadio, enseignant en Sciences politiques a émis des réserves quant à la volonté du chef de l’Etat de remettre les compteurs à zéro au profit de ces deux opposants. D’emblée, Dr Sadio a évoqué la nécessité pour l’opposition de multiplier les candidatures en 2024. « En 2019, le candidat Macky Sall et son premier ministre Boun Abdallah Dione ont tellement compris le parrainage qui a même été analysé comme un système afin de réduire le maximum de candidats pour donner la chance au président Macky Sall de sortir dès le premier tour. Si Khalifa Sall et Karim Wade était candidat en 2019, on allait forcément vers un second tour. Mais avec leur exclusion, le Macky Sall avait eu la chance de sortir ».



Pour cette raison, l’enseignant en Sciences Po a émis des doutes : « Raison pour laquelle je dis je ne pense pas que Macky Sall va amnistier Khalifa Sall et Karim Wade tant que lui il veut être candidat. Parce que, dira-t-il, « amnistier Khalifa Sall et Karim Wade dans le jeu électoral en 2024, signifierait forcément qu'il y aura un second tour. Alors que s'il y a second tour entre lui et Sonko, supposons, ce sera une sorte de référendum ».



Selon lui, les deux opposant qui ont plusieurs points en commun (en 2015 pour Karim Wade et en 2018 pour Khalifa Sall, ils ont été condamnés par la justice sénégalaise dans le cadre d’une affaire financière), pourraient bénéficier d’une amnistie si et seulement si Macky écarte Sonko de la course présidentielle. « Khalifa Sall et Karim Wade peuvent être réintégrés dans le jeu, le jour où Macky Sall réussirait à écarter un certain Ousmane Sonko », a-t-il confié à PressAfrik.