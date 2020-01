Dr Babacar Diop sur le dialogue national: "Famara Ibrahima Sagna doit démissionner, j'irai le voir"

Le leader des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS), Babacar Diop a appelé dimanche Famara Ibrahima Sagna, président du Comité de pilotage du dialogue national à démissionner de son poste, ajoutant qu'il ira le voir pour lui parler, lors de l'émission Grand Jury, sur la Radio futurs médias (Rfm, privée).



« Pour moi ce dialogue politique est l’histoire du coq de chapon qui ne finit jamais et ou le narrateur commence toujours par dire Voulez-vous que vous raconte l’histoire du coq de chapon et quand on lui disait oui, il dit je ne vous ai pas demandé de répondre oui et quand on lui dit non il répond, je ne vous ai pas demandé de répondre non (...) », explique l’universitaire.



« Nous sommes devenus les prisonniers de ce dialogue politique qui n’a ni de tête ni de queue, qui n’est que du bruit et de la fureur qui accentue la pollution politique dans ce pays et n’apporte rien, car au fond le dialogue devrait avoir trois objectifs fondamentaux », pense-t-il.



Selon Dr Diop, le premier objectif de ce dialogue c’est de consolider notre système démocratique, le deuxième c’est d’institutionnaliser certaines pratiques politiques et le troisième c’est de construire une administration électorale crédible et neutre.



En l’absence de tout cela, Babacar Diop demande la démission de Famara Ibrahima Sagna. « Nous lui demandons de démissionner, il doit refuser, il ne doit pas accepter que son nom soit utiliser dans des manœuvres politiciennes dans une entreprises vouées à l’échec sans lendemain ».



Et d’ajouter : « c’est un monsieur honorable, il a fait une grande carrière. Nous avons un immense respect pour lui. J’irai le voir personnellement pour lui demander de démissionner, car ce dialogue est un jeu de dupe, comme le dit William Faulkner (romancier américain), « du bruit de la fureur tout simplement »