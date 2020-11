Drame Médina : l’effondrement d’un balcon tue un enfant de 2 ans et fait un blessé

La dalle d’un immeuble de deux (2) étages s’est effondré lundi, à la Médina, un quartier de Dakar. Le bilan fait état d’un mort et d’un blessé, selon le journal L'AS.



Il s’agit d’un enfant âgé de 2 ans qui a succombé à ses blessures. L’autre victime, son oncle qui tenté de le sauver. Plus chanceux, il s’en est sorti avec une tête cassée.



Ami Gningue, une lingère qui a assisté au drame, témoigne dans les colonnes de L’As: « La famille Bâ avait l’habitude de rester dans la rue jusqu’à 2 heures du matin parce que leur grand-mère tient un commerce la nuit dans la rue. Mais hier (lundi), ils sont rentrés très tôt dans la chambre. Au moment où la maman du défunt faisait entrer un de ses enfants, le toit est tombé sur la plus petite qui était couchée seule dans la rue ».



Un riverain de fulminer : « A cause du bâtiment qui menacer ruine, le propriétaire avait demandé, il y a deux ans, aux occupants de quitter la maison pour leur sécurité (…) ».