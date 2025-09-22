Drame à Bignona : deux jeunes retrouvés morts dans la brousse à Bessire

Le village de Bessire, dans la commune de Karthiack (département de Bignona), a été frappé par un drame dimanche 21 septembre 2025. Deux jeunes hommes ont été retrouvés sans vie alors qu’ils s’adonnaient à la production de charbon de bois, a appris le correspondant de Pressafrik.



Les victimes sont identifiées comme Boubacar Diémé, dit Papis, âgé de 26 ans et originaire de Dianki, et Tahirou Bodian, 27 ans, natif de Bessire.



Selon les témoignages recueillis, Tahirou Bodian avait quitté le domicile familial vendredi soir pour rejoindre le four traditionnel de fabrication de charbon. Sa disparition prolongée a rapidement inquiété ses proches. « Pendant deux jours, nous étions sans nouvelles. Son père m’a alors demandé d’aller voir ce qui se passait, même s’il avait l’habitude de passer la nuit dans la brousse », a confié B. Camara, un proche de la famille.



Celui-ci raconte avoir fait la macabre découverte : « En arrivant sur les lieux, j’ai appelé plusieurs fois sans réponse. Quand j’ai ouvert la tente où ils passaient la nuit, je les ai trouvés allongés côte à côte, sans vie. » Selon ses propos, un fourneau a été retrouvé à l’intérieur de l’abri de fortune.



Alertés, le médecin-chef du district sanitaire de Thionck-Essyl et les éléments de la gendarmerie se sont déplacés sur place pour constater les faits. Les corps ont ensuite été acheminés au district sanitaire de Thionck-Essyl afin de permettre l’ouverture d’une enquête et de déterminer les causes exactes du décès.



Ce drame a plongé les populations de Bessire et des villages environnants dans la consternation.