Drame à Bocca d’Enza (Italie) : un couple sénégalais retrouvé sans vie dans son logement, leur bébé hospitalisé

La communauté sénégalaise d’Italie est frappée par la mort d’un couple retrouvé sans vie dans son logement de Bocca d’Enza, dans la province de Parme. Selon l’agence italienne ANSA, le drame s’est produit dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre 2026.



Les deux victimes auraient succombé dans leur sommeil, dans l’appartement situé au deuxième étage d’un immeuble reliant Mezzani au hameau de Bocca d’Enza. Elles auraient été intoxiquées par les émanations d’un brasero qu’elles avaient laissé allumé pour se réchauffer.



D’après ANSA, c’est le fils du couple, âgé de 14 ans, qui a donné l’alerte. Il dormait dans une autre pièce. Réveillé par son oncle, parti travailler, le garçon a découvert ses parents sans vie. Il a ensuite réveillé sa tante, qui dormait elle aussi dans une autre chambre, et celle-ci a contacté les secours. La petite sœur du garçon, âgée de quelques mois, a été transportée par hélicoptère médicalisé à l’hôpital Vaio de Fidenza, où elle a été placée en caisson hyperbare. L’après-midi même, elle a été admise en réanimation pédiatrique à l’hôpital Maggiore de Parme.



Les oncles ont également été hospitalisés pour une légère intoxication. Les pompiers et les carabiniers se sont rendus sur les lieux pour procéder aux vérifications nécessaires et établir les causes du drame.



« C’est un moment douloureux pour toute notre communauté ; la famille vivait dans le quartier depuis une dizaine d’années et avait emménagé récemment », a déclaré Gianmaria Fava, adjoint au maire de Sorbolo Mezzani. Il a ajouté que « los services sociaux sont intervenus auprès des deux enfants ».