JOJ Dakar 2026 : Bassirou Diomaye Faye accueille les présidents de la Sierra Leone et de la Mauritanie

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accueilli ce vendredi 30 octobre 2026 à Dakar ses homologues de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, et de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux chefs d’État sont attendus aux activités officielles des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Selon un communiqué de la Présidence du Sénégal, les deux dirigeants participeront au Sommet Sport et Développement ainsi qu’à la cérémonie d’ouverture des JOJ, prévue ce samedi 31 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



D’autres dirigeants africains sont également attendus dans la capitale sénégalaise dans les prochaines heures, notamment les présidents de la Guinée-Bissau, du Rwanda et du Cabo Verde.



« À la veille de l’ouverture, cette présence de chefs d’État et de gouvernement dit la place que le Sénégal occupe aujourd’hui dans le concert africain. Un voisin de l’autre rive du fleuve, un partenaire de la CEDEAO, bientôt des pays de toute la sous-région et de l’Afrique de l’Est, tous ont choisi d’être à Dakar pour vivre avec le Sénégal le premier rendez-vous olympique du continent », souligne le communiqué.



Le sport au cœur des échanges



En marge des Jeux, le Président Bassirou Diomaye Faye a également initié le Sommet Sport et Développement. Cette rencontre vise à réfléchir au rôle du sport dans le développement du continent, notamment en matière d’éducation, d’emploi et d’investissement en faveur de la jeunesse.



Selon la Présidence, l’ambition est de faire du sport un « levier d’éducation, d’emploi et d’investissement pour la jeunesse africaine, et de construire autour de Dakar 2026 un héritage utile aux populations bien au-delà de la quinzaine olympique ».



À travers l’accueil de ses homologues, le chef de l’État entend également poursuivre sa politique de diplomatie de confiance et de bon voisinage engagée depuis son accession à la magistrature suprême.



« Dakar s’affirme comme une capitale où l’Afrique se rassemble, décide et se projette », conclut le communiqué de la Présidence.

