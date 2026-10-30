Second rejet de la LFR : Aminata Touré regrette et assure que le chef de l'Etat prendra « toutes les dispositions »

La commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a opposé, vendredi, un second refus au projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Une décision qui a suscité la réaction de l’ancienne Première ministre Aminata Touré, également Superviseure du parti Kiiraay Les Patriotes Républicains.



Intervenant sur les ondes de la RFM, elle a exprimé son « profond regret » et dénoncé ce qu’elle considère comme une « irresponsabilité » des députés de Pastef.



« J’exprime mon profond regret, parce que je pensais, justement, avec le retour en commission, que nos députés du peuple avaient retrouvé la raison », a-t-elle déclaré.



Pour elle, le rejet de cette LFR est d’autant plus incompréhensible qu’il concerne des crédits importants destinés à l’économie. « La LFR qui a été à nouveau rejetée en commission, je suis désolé de constater une telle irresponsabilité, parce qu’il s’agit de plus de 1500 milliards de crédits, de paiements qui iront directement vers l’économie », a-t-elle poursuivi.



Aminata Touré a également détaillé le contenu du texte rejeté. « Dans cette LFR, il faut rappeler qu’il y a 300 milliards qui doivent être payés comme dettes de l’État au secteur privé. Il est prévu aussi des budgets concernant l’assainissement de certaines villes, comme Touba, le démarrage d’hôpitaux à Saint-Louis, à Bakel, à Mbour, la construction de casernes à Kédougou. C’est un budget qui permet de démarrer des programmes qui impactent directement les populations », a-t-elle expliqué.



L’ancienne chef du gouvernement estime que les députés concernés ont manqué à leur mission. « Donc il est décevant de constater que ces mêmes députés du peuple refusent de voter un projet qui ne concerne ni le président Bassirou Diomaye Faye, encore moins Kiiraay, mais qui concerne les populations sénégalaises. Ils tournent le dos à leur mandat de députés du peuple. Ce ne sont pas des députés de Pastef, ce sont des députés du peuple. Quel député doit voter dans le sens de l’intérêt du peuple ? », s’est-elle interrogée.



Malgré ce blocage, Aminata Touré se veut confiante. « Évidemment, heureusement, notre Constitution a des garde-fous et, quoi qu’elle ait décidé, le président prendra toutes les dispositions pour que le pays ne soit pas bloqué », a-t-elle conclu.