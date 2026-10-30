Pologne : Le Président Karol Nawrocki annule son voyage au Sénégal sur fond de crise au Tribunal constitutionnel

Le président polonais Karol Nawrocki a interrompu ce vendredi 30 octobre son voyage officiel au Sénégal dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 qui s'ouvre ce samedi 31 octobre pour regagner Varsovie, alors qu’une grave crise institutionnelle a éclaté autour du contrôle du Tribunal constitutionnel.



La police de Varsovie a annoncé avoir déployé des agents aux abords du Tribunal après avoir été informée de possibles menaces visant les juges et le personnel, ainsi que de risques de troubles à l’ordre public.



Les forces de l’ordre ont précisé ne pas être entrées dans le bâtiment, démentant les accusations selon lesquelles elles auraient pris d’assaut la juridiction.



Trois personnes ont été interpellées après avoir prétendument escaladé la clôture entourant le Tribunal. Selon la police, des projectiles ont également été lancés en direction des agents.



Des décisions publiées vendredi sur le site internet du Tribunal constitutionnel annonçaient la suspension provisoire de son président, Bogdan Swieczkowski, et de son vice-président, Bartlomiej Sochanski, de leurs fonctions.



Toutefois, le compte officiel du Tribunal sur le réseau social américain X a ensuite contesté la légalité de ces décisions, affirmant que les deux responsables demeuraient en fonction et qualifiant cette tentative de destitution de « coup d’État ».



Face à l'aggravation de la crise, le président Nawrocki a décidé d'interrompre son déplacement officiel au Sénégal alors que son avion survolait le sud de l'Espagne.



« Dans un tel moment, le président doit être en Pologne. J'interromps mon vol vers le Sénégal. Je rentre », a-t-il écrit sur X.