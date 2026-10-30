Mbour : la circulation des motos restreinte entre 18heures et 7heures dans les communes de Ngaparou, Saly Portudal et La Somone

Le sous-préfet de l’arrondissement de Sindia, (Mbour/Petite –cote) El Hadji Djiby Bocoum, a signé le 30 octobre 2026 l'arrêté n° 002024/AS/SP interdisant la circulation des deux-roues dans plusieurs localités du département de Mbour.



La mesure sécuritaire s'applique aux communes de Ngaparou, Saly Portudal et La Somone pour la période allant du 31 octobre au 14 novembre 2026, sur la tranche horaire comprise entre 18 heures et 07 heures du matin. L'autorité administrative précise que des dérogations demeurent possibles sur présentation d'une autorisation expressément délivrée par les services sous-préfectoraux.

La décision s'appuie sur les nécessités de service ainsi que sur les correspondances du commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbour et du commissaire du commissariat urbain de Saly.



L'application des dispositions de l'arrêté est confiée aux forces de sécurité locales, notamment le commissaire de Saly et les commandants des brigades de gendarmerie de proximité de Ngaparou et La Somone.



Le texte rappelle que les contrevenants à cette réglementation s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.