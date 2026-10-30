Tournoi UFOA-A U20 : la Guinée sacrée championne après sa victoire face à la Gambie

La finale du tournoi UFOA-A U20 édition 2026 s'est achevée sur le triomphe de l'équipe nationale de la Guinée face à la sélection de la Gambie sur le score d'un but à zéro. L'unique réalisation de cette confrontation a été l'œuvre d'Aboubakar Keïta, qui a trouvé le chemin des filets à la 39e minute de jeu.



Cette victoire historique permet à la Guinée d'enregistrer son premier titre dans cette compétition sous-régionale. Les joueurs guinéens succèdent ainsi au palmarès à la formation du Sénégal, qui avait remporté les deux éditions précédentes du tournoi.



En dépit de ce revers lors du match ultime, la sélection gambienne valide également son billet aux côtés du vainqueur guinéen pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue au Ghana en 2027.

