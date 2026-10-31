JOJ Dakar 2026 : les premiers Jeux olympiques de la Jeunesse sur le sol africain s’ouvrent ce samedi

Ce samedi 31 octobre s’ouvre au Sénégal un événement sans précédent : les Jeux de la Jeunesse Dakar 2026, première compétition olympique organisée sur le sol africain. Une étape historique pour le continent.



Jusqu’au 13 novembre, environ 2700 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans seront au cœur de l’actualité, engagés dans 25 sports et 153 épreuves donnant lieu à des médailles.



La cérémonie d’ouverture est prévue ce samedi soir à Diamniadio, au stade Abdoulaye Wade, une enceinte de 55 000 places qui accueillera aussi les épreuves de tir à l’arc. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, plusieurs de ses homologues africains ainsi que la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, sont attendus à cet événement, qui réunira des athlètes et des spectateurs venus de divers pays.



La Team Sénégal compte 136 athlètes engagés dans 23 des 25 disciplines ; ils ont rejoint leur camp de base à Guéréo. Le pays hôte aligne ainsi la plus importante délégation de son histoire olympique. Huit sites, répartis entre Dakar, Diamniadio et Saly, accueilleront les compétitions, avec le soutien de 6000 volontaires.



Tous les regards seront tournés vers le stade Abdoulaye Wade, où la flamme illuminera la cérémonie devant un public attendu en nombre. Elle marquera le début de quatorze jours de compétition et de rencontres autour des valeurs universelles du sport.