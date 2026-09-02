Santé et Culture : Signature d'un partenariat historique pour l'enrôlement des acteurs culturels à la CSU

L’Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU), représentée par son Directeur général Dr El Hadji Séga Gueye, et le Fond de Développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), dirigé par Seck Dieng, ont paraphé ce mercredi 2 septembre 2026 une convention de partenariat stratégique. Cet accord concrétise l'enrôlement initial de 1 000 artistes au programme national de Couverture sanitaire universelle, visant à doter les professionnels de la culture d'une protection sociale pérenne et à faciliter leur accès aux soins de santé.



Lors de la cérémonie de signature, le Directeur général de la SEN-CSU a rappelé l'engagement de son institution à réduire les inégalités d'accès aux soins pour les travailleurs du secteur informel, qualifiant ce partenariat d'étape porteuse d'espoir pour la solidarité nationale. De son côté, le responsable du FDCUIC, Seck Dieng, s'est félicité d'une initiative apportant une solution concrète aux difficultés médicales récurrentes de la communauté artistique, tout en annonçant sa volonté d'étendre progressivement ce dispositif d'enrôlement aux autres composantes de l'écosystème culturel.