Lutte contre le narcotrafic : Saisie de plus de 10 kg de haschisch et interpellation d'une suspecte à la suite d'un colis venu des États-Unis

La Brigade régionale des stupéfiants a interpellé et mis à disposition de la justice une femme à la suite de l'interception d'un colis postal contenant 10,60 kilogrammes de haschisch, 193 grammes d'une poudre blanche suspectée d'être de la cocaïne ainsi que 170 grammes de bonbons au MDMA en provenance des États-Unis. L'intervention fait suite au signalement d'un transporteur « New York-Dakar », dont les constatations effectuées dans le magasin de stockage ont confirmé la présence de produits illicites dans l'envoi.



Une opération de livraison surveillée menée par les enquêteurs a permis d'interpeller la mise en cause à son domicile au moment de la réception du paquet. La perquisition menée dans son appartement a révélé des produits identiques à ceux retrouvés dans le colis incriminé. Lors de son interrogatoire, la suspecte a reconnu servir d'intermédiaire pour son époux, expéditeur des produits depuis les États-Unis, en remettant une partie des paquets à un tiers tout en conservant le reste. Elle a été placée en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogues et blanchiment de capitaux, tandis que la marchandise a été placée sous scellé dans le cadre de l'enquête en cours.