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Modernisation des services : la CSS lance le paiement des prestations sociales via Wave



Modernisation des services : la CSS lance le paiement des prestations sociales via Wave
La Caisse de Sécurité Sociale (CSS) poursuit la modernisation de ses services avec le lancement du paiement des prestations sociales via Wave.

Dans un communiqué, la CSS annonce que cette nouvelle modalité, simple, rapide et sécurisée, permettra aux bénéficiaires de recevoir directement leurs prestations sur leur compte Wave, sans avoir à se déplacer

Avec cette innovation, la Caisse de Sécurité Sociale vise à faciliter les démarches des bénéficiaires et renforcer la proximité de ses services grâce aux solutions de paiement numérique. 
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Moussa Ndongo

Mercredi 2 Septembre 2026 - 20:05


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