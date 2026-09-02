Modernisation des services : la CSS lance le paiement des prestations sociales via Wave

La Caisse de Sécurité Sociale (CSS) poursuit la modernisation de ses services avec le lancement du paiement des prestations sociales via Wave.
Dans un communiqué, la CSS annonce que cette nouvelle modalité, simple, rapide et sécurisée, permettra aux bénéficiaires de recevoir directement leurs prestations sur leur compte Wave, sans avoir à se déplacer
Avec cette innovation, la Caisse de Sécurité Sociale vise à faciliter les démarches des bénéficiaires et renforcer la proximité de ses services grâce aux solutions de paiement numérique.
Dans un communiqué, la CSS annonce que cette nouvelle modalité, simple, rapide et sécurisée, permettra aux bénéficiaires de recevoir directement leurs prestations sur leur compte Wave, sans avoir à se déplacer
Avec cette innovation, la Caisse de Sécurité Sociale vise à faciliter les démarches des bénéficiaires et renforcer la proximité de ses services grâce aux solutions de paiement numérique.
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