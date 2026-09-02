Grand-Yoff : la mairie suspend les matchs de Navétanes au stade Diaguily Bakayokho jusqu'à nouvel ordre

Par une note d'information datée du 2 septembre 2026, le maire de la commune de Grand-Yoff, Madiop Diop, a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'organisation et de la tenue des matchs de Navétanes au niveau du stade Diaguily Bakayokho. Cette décision municipale fait suite aux incidents et troubles constatés lors de récentes rencontres sportives du championnat populaire.



L'autorité communale souligne une attention particulière portée aux désagréments subis par les riverains de l'infrastructure sportive, notamment les difficultés d'accès, de circulation ainsi que les risques de dégradations. Le maire précise que des dispositions seront prises en concertation avec les responsables concernés afin de renforcer l'encadrement des manifestations, tout en invitant l'ensemble des acteurs, dirigeants et supporters à faire preuve de responsabilité et de civisme en vue d'une reprise ultérieure dans un climat apaisé.