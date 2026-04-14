Drame à Haréhena : deux orpailleurs étrangers meurent dans un éboulement

Un nouvel accident tragique s’est produit dans la région de Kédougou. Deux jeunes orpailleurs de nationalité étrangère ont perdu la vie dans un éboulement survenu dans le village aurifère de Haréhena, situé dans le département de Saraya (sud-est).



Le drame s’est déroulé dans la nuit du lundi 13 avril, aux environs de 22 heures, sur un site d’exploitation pourtant interdit aux activités minières. Selon les premières informations, l’effondrement du sol a surpris les victimes en pleine activité d’orpaillage clandestin.



Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya se sont rapidement rendus sur les lieux afin de procéder aux constatations d’usage. Les corps sans vie ainsi que les blessés, tous de nationalité étrangère, ont été évacués vers le poste de santé de Haréhena.



D’après une source sécuritaire du média iRadio, ce même périmètre aurifère a déjà été le théâtre de nombreux éboulements ces derniers mois. Le bilan est particulièrement alarmant : au moins 21 décès ont été enregistrés en l’espace de trois mois à Haréhena.