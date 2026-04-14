Crise énergétique mondiale : Le trio AIE-FMI-Banque mondiale redoute une onde de choc « asymétrique »

Face aux ondes de choc provoquées par le conflit au Moyen-Orient, les dirigeants de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), du FMI et de la Banque mondiale ont officialisé leur coordination pour stabiliser une économie mondiale sous haute tension. Réunis à Washington ce 13 avril 2026, ils ont alerté sur un impact « considérable, mondial et fortement asymétrique », qui frappe de plein fouet les nations les plus fragiles.



Selon les chefs de ces institutions, la flambée des prix du pétrole, du gaz et des engrais fait peser une menace immédiate sur la « sécurité alimentaire » et l'emploi, tandis que le blocage persistant du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz laisse craindre des pénuries durables de matières premières essentielles.



Anticipant la publication imminente de leurs rapports de conjoncture, les trois organisations ont réaffirmé leur détermination à soutenir les pays les plus vulnérables par des conseils stratégiques et des aides financières. « Nos équipes travaillent en étroite collaboration afin de mobiliser nos expertises respectives et d’aider les pays », ont-ils précisé, soulignant que les dégâts causés aux infrastructures énergétiques pourraient maintenir les coûts à un niveau élevé durant une période prolongée.