Angleterre : Baye Birame Fall, un Sénégalais âgé de 16 ans, «sauvagement poignardé» par une bande

A Peterborough, à l’est de l’Angleterre, Baye Birame Fall, un Sénégalais âgé de 16 ans, a été «sauvagement poignardé» par une bande d’adolescents composés de garçons et de filles, armés de couteaux. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, le drame s’est déroulé le dimanche 12 avril, vers 19 heures, en pleine rue, à proximité du réputé centre commercial «Ortongate», au quartier Riseholme.



Selon une source du journal, «il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un crime à caractère raciste». Cependant, de son côté, la Police de Cambridgeshire estime que «rien, à ce stade de la procédure, ne permet d’affirmer que l’agression a un caractère raciste».



Les premiers éléments de l’enquête ont permis l’arrestation d’un mineur de 15 ans, d’un jeune homme de 18 ans et de deux jeunes filles âgées de 17 et 16 ans. Les suspects sont tous originaires de la ville du drame.



«Le jeune homme présenté comme ayant donné les coups mortels à Baye Birame Fall avait posté une vidéo dans laquelle il revendiquait le crime, soutenant fièrement : j’ai éliminé un noir», selon un proche du dossier, cité par L’Observateur.