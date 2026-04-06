Drame à Kaffrine : quatre morts et un blessé grave dans une collision nocturne

Un grave accident de la circulation s’est produit, dans la nuit du dimanche 05 au lundi 06 avril, dans la région de Kaffrine, faisant quatre morts et un blessé grave, selon des informations rapportées par iRadio.



Le drame est survenu aux environs de 4 heures du matin, entre les villages de Diakhao Saloum et Dioub Nguel, situés dans la commune de Boulel, département de Kaffrine. D’après les premiers éléments de l’enquête, un véhicule de transport en commun, en partance pour Touba, est entré en collision avec un camion en panne stationné au bord de la route.



Le choc, d’une extrême violence, a causé la mort immédiate de quatre personnes, tandis qu’une cinquième victime a été grièvement blessée. Les services de secours, rapidement dépêchés sur les lieux, ont procédé à l’évacuation des victimes vers l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, où le blessé reçoit actuellement des soins intensifs.



Ce nouvel accident mortel vient une fois de plus relancer le débat sur la sécurité routière au Sénégal, notamment dans les zones rurales où les pannes de véhicules et l’absence de signalisation adéquate constituent des facteurs aggravants.