Effondrement d’une dalle à Sacré-Cœur 1: trois morts et un blessé grave enregistrés

Un drame s’est produit à Dakar, dans le quartier de Sacré-Cœur 1, à proximité de l’établissement EPG, où une dalle s’est brutalement affaissée, causant la mort de trois personnes et faisant un blessé grave.



Selon les informations recueillies par iRadio, l’incident serait survenu de manière soudaine, surprenant les victimes qui se trouvaient à proximité de la structure au moment de l’effondrement. Les secours, rapidement dépêchés sur les lieux, ont procédé à l’évacuation des victimes et à la sécurisation de la zone.



Le blessé, dans un état jugé critique, a été transporté en urgence vers une structure hospitalière de la capitale, où il reçoit actuellement des soins intensifs.