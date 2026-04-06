Accident tragique sur la RN3 : deux morts et plusieurs blessés graves

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit du dimanche, aux environs de 21 heures, sur la route nationale 3, à environ un kilomètre du village de Dendoly, dans le nord du pays.



Selon iRadio, le drame a impliqué un véhicule particulier de type 4x4 et un camion de la gendarmerie de Ranérou. Selon les premières informations, la collision a fait un total de 13 victimes, dont 2 personnes ont perdu la vie sur le coup.



Parmi les survivants, 11 blessés ont été recensés, dont six dans un état jugé grave, suscitant une vive inquiétude quant à leur pronostic vital.



Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux pour porter secours aux victimes. Les corps sans vie ont été transportés à la morgue. Quant aux blessés, ils ont été évacués en urgence vers le centre hospitalier régional de Ourossogui, où ils reçoivent actuellement les soins nécessaires.