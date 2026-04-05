Météo : une houle de plus de 2,50 m attendue à partir du 8 avril

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce l’arrivée d’une houle dangereuse de secteur nord-ouest dépassant les 2,50 mètres. Elle est attendue à partir du mercredi 8 avril 2026 à 12h sur la Grande Côte, Dakar, la Petite Côte (à partir de 50 km au large) et la Casamance (à partir de 60 km au large).



L’agence signale également des vents forts de secteur nord pouvant atteindre 40 km/h sur la Grande Côte, Dakar et la Petite Côte. Ces rafales sont prévues du lundi 6 avril à 18h jusqu’au mardi 7 avril à 7h.



Sur le plan météorologique, le temps sera globalement dégagé sur l’ensemble du pays, avec quelques passages nuageux attendus dans les zones nord et est.



L’Anacim indique aussi que la chaleur sera bien présente. Les températures maximales devraient varier entre 31°C à Dakar et 43°C à Kaffrine.



Toutefois, sur le littoral, une légère fraîcheur sera ressentie tôt le matin et durant la nuit, rendant les conditions plus agréables dans les zones côtières. Les vents resteront faibles à modérés, soufflant du nord sur la côte et du nord-est à est à l’intérieur du pays.