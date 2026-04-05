Éducation : un symposium national sur l’enseignement privé prévu les 21 et 22 avril au CICAD

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, le ministère de l’Éducation nationale du Sénégal organise les 21 et 22 avril 2026 un symposium national consacré à l’enseignement privé. La rencontre se tiendra au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio.



Selon une note du ministère, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de refondation du système éducatif national. L’objectif est de renforcer la qualité, l’équité et la performance de l’offre éducative, en cohérence avec les orientations de la loi d’orientation de l’Éducation nationale et de la Lettre de politique sectorielle de développement.



L’enseignement privé occupe aujourd’hui une place importante dans le paysage éducatif sénégalais, avec plus de 5000 structures réparties à travers le territoire. Ce secteur contribue de manière significative à l’élargissement de l’accès à l’éducation et à la diversification des approches pédagogiques.



Cependant, plusieurs défis persistent, notamment en matière de régulation, de qualité des apprentissages, de gouvernance, de financement et d’équité d’accès.



Dans ce contexte, ce symposium se veut un cadre inclusif de dialogue, de concertation et de co-construction. Il réunira près de 500 participants issus des institutions de l’État, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles de l’enseignement privé, des partenaires techniques et financiers, des syndicats, des associations de parents d’élèves et de la société civile.



Au-delà d’un simple espace de réflexion, cette rencontre ambitionne d’impulser une nouvelle dynamique dans le secteur de l’enseignement privé, au service d’une école sénégalaise plus performante, plus équitable et résolument tournée vers l’avenir.