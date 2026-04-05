Kaffrine : Quatre (4) personnes décédées dans un accident de la circulation

Quatre (4) personnes ont perdu la vie ce dimanche, dans un accident de la circulation sur l’axe Boulel-Diout Nguel, dans la région de Kaffrine (centre), a appris l’APS de source sécuritaire.
Un véhicule particulier de cinq places, en provenance de Touba et à destination de Fass Thiéckène, dans le département de Koungheul, est entré en collision avec un camion en panne et immobilisé sur la chaussée, précise la même source.
Un véhicule particulier de cinq places, en provenance de Touba et à destination de Fass Thiéckène, dans le département de Koungheul, est entré en collision avec un camion en panne et immobilisé sur la chaussée, précise la même source.
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