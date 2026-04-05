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Kaffrine : Quatre (4) personnes décédées dans un accident de la circulation



Kaffrine : Quatre (4) personnes décédées dans un accident de la circulation
Quatre (4) personnes ont perdu la vie ce dimanche, dans un accident de la circulation sur l’axe Boulel-Diout Nguel, dans la région de Kaffrine (centre), a appris l’APS de source sécuritaire.
 
Un véhicule particulier de cinq places, en provenance de Touba et à destination de Fass Thiéckène, dans le département de Koungheul, est entré en collision avec un camion en panne et immobilisé sur la chaussée, précise la même source.
 
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Moussa Ndongo

Dimanche 5 Avril 2026 - 22:41


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