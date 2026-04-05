Kaffrine : Quatre (4) personnes décédées dans un accident de la circulation

Quatre (4) personnes ont perdu la vie ce dimanche, dans un accident de la circulation sur l’axe Boulel-Diout Nguel, dans la région de Kaffrine (centre), a appris l’APS de source sécuritaire.



Un véhicule particulier de cinq places, en provenance de Touba et à destination de Fass Thiéckène, dans le département de Koungheul, est entré en collision avec un camion en panne et immobilisé sur la chaussée, précise la même source.

