Beijing : Pastef signe un mémorandum de coopération avec le Parti communiste chinois

Le parti Pastef‑Les Patriotes a signé un mémorandum d’entente avec le Parti communiste chinois (PCC) lors d’un séjour d’une délégation du parti à Beijing, en Chine.



Dans un communiqué, Pastef indique cet accord marque l’ouverture d’une nouvelle phase de coopération stratégique, de solidarité internationale et de modernisation.



Conclu dans un esprit de souveraineté partagée et de respect mutuel, ce mémorandum constitue une étape significative dans le renforcement de la présence du parti sur la scène politique internationale.



Le document prévoit que les deux partis s’engagent à élever le niveau de leurs échanges, en vue de contribuer à un partenariat sino‑sénégalais plus solide et plus équilibré. À travers cet engagement, Pastef‑Les Patriotes réaffirme sa vision d’un Sénégal souverain et pleinement acteur de son développement.



Parmi les axes de coopération figurent ⁠la formation et la montée en compétences des cadres du parti, à travers des missions d’études, des échanges d’experts et l’appui à l’École du Parti. Le mémorandum prévoit également ⁠le développement de la coopération entre jeunes, femmes et centres de réflexion, en vue de renforcer durablement les liens d’amitié entre les peuples sénégalais et chinois.



Par ailleurs, Pastef précise qu’un accord d’une durée de cinq ans a été conclu, engageant les deux Partis à œuvrer conjointement pour promouvoir une vision commune fondée sur la justice, l’équité, la coopération et le respect mutuel.



Selon le parti, ce mémorandum traduit sa volonté de s’affirmer sur la scène internationale et de nouer des partenariats stratégiques conformes à ses ambitions nationales.



