Beijing : Pastef signe un mémorandum de coopération avec le Parti communiste chinois

Le parti Pastef‑Les Patriotes a signé un mémorandum d’entente avec le Parti communiste chinois (PCC) lors d’un séjour d’une délégation du parti à Beijing, en Chine.
Dans un communiqué, Pastef indique cet accord marque l’ouverture d’une nouvelle phase de coopération stratégique, de solidarité internationale et de modernisation.
Conclu dans un esprit de souveraineté partagée et de respect mutuel, ce mémorandum constitue une étape significative dans le renforcement de la présence du parti sur la scène politique internationale.
Le document prévoit que les deux partis s’engagent à élever le niveau de leurs échanges, en vue de contribuer à un partenariat sino‑sénégalais plus solide et plus équilibré. À travers cet engagement, Pastef‑Les Patriotes réaffirme sa vision d’un Sénégal souverain et pleinement acteur de son développement.
Parmi les axes de coopération figurent la formation et la montée en compétences des cadres du parti, à travers des missions d’études, des échanges d’experts et l’appui à l’École du Parti. Le mémorandum prévoit également le développement de la coopération entre jeunes, femmes et centres de réflexion, en vue de renforcer durablement les liens d’amitié entre les peuples sénégalais et chinois.
Par ailleurs, Pastef précise qu’un accord d’une durée de cinq ans a été conclu, engageant les deux Partis à œuvrer conjointement pour promouvoir une vision commune fondée sur la justice, l’équité, la coopération et le respect mutuel.
Selon le parti, ce mémorandum traduit sa volonté de s’affirmer sur la scène internationale et de nouer des partenariats stratégiques conformes à ses ambitions nationales.
Dans un communiqué, Pastef indique cet accord marque l’ouverture d’une nouvelle phase de coopération stratégique, de solidarité internationale et de modernisation.
Conclu dans un esprit de souveraineté partagée et de respect mutuel, ce mémorandum constitue une étape significative dans le renforcement de la présence du parti sur la scène politique internationale.
Le document prévoit que les deux partis s’engagent à élever le niveau de leurs échanges, en vue de contribuer à un partenariat sino‑sénégalais plus solide et plus équilibré. À travers cet engagement, Pastef‑Les Patriotes réaffirme sa vision d’un Sénégal souverain et pleinement acteur de son développement.
Parmi les axes de coopération figurent la formation et la montée en compétences des cadres du parti, à travers des missions d’études, des échanges d’experts et l’appui à l’École du Parti. Le mémorandum prévoit également le développement de la coopération entre jeunes, femmes et centres de réflexion, en vue de renforcer durablement les liens d’amitié entre les peuples sénégalais et chinois.
Par ailleurs, Pastef précise qu’un accord d’une durée de cinq ans a été conclu, engageant les deux Partis à œuvrer conjointement pour promouvoir une vision commune fondée sur la justice, l’équité, la coopération et le respect mutuel.
Selon le parti, ce mémorandum traduit sa volonté de s’affirmer sur la scène internationale et de nouer des partenariats stratégiques conformes à ses ambitions nationales.
Autres articles
-
Sénégal : les transporteurs en grève tiennent, ce dimanche, «une réunion de concertation» avec les autorités
-
Attaques envers Sonko : le ministre Moussa Fofana se désolidarise et recadre fermement Baye Mayoro Diop
-
Polémique : Un DG réclame le limogeage du Premier ministre et déclenche la colère des partisans d'Ousmane Sonko
-
Défilé du 4 avril : le Président Diomaye Faye salue la présence d’Oligui Nguéma et magnifie les relations Sénégal-Gabon
-
Restrictions budgétaires : Ousmane Sonko annule tous ses déplacements à l’étranger