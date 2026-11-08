Drame à Kédougou : deux enfants meurent dans un incendie à Bantaco, leur sœur grièvement blessée

La brigade de proximité de Mako a été avisée d'un incendie survenu le dimanche 8 novembre 2026, vers 2 heures du matin, au village de Bantaco, situé dans la commune de Tomboronkoto, arrondissement de Bandafassi, région de Kédougou (Sud-Ouest).



Selon les renseignements recueillis auprès d'A. Ba, cultivateur de 35 ans domicilié à Bantaco, ce dernier dormait dans sa chambre lorsqu'il a été alerté par les cris de détresse de ses voisins. En sortant de sa pièce, le père de famille a constaté que « les flammes avaient envahi la chambre occupée par ses enfants, qui dormaient profondément ». Les voisins accourus sur les lieux ont tenté de circonscrire l'incendie avec des moyens rudimentaires.



D'après le bilan établi sur place, le drame a coûté la vie à deux garçons âgés de 7 ans (M. H. Ba) et 4 ans (M. D. Ba). Leur sœur âgée de 10 ans, A. Ba, élève, a été « grièvement blessée » puis évacuée par l'ambulance du poste de santé de Bantaco. Selon la constatation des faits, « deux cases ont été entièrement détruites, ainsi que des effets vestimentaires et des ustensiles de cuisine ». Les corps sans vie des deux jeunes victimes ont été transportés à la morgue de l'hôpital régional par les sapeurs-pompiers. Les causes exactes du sinistre restent à déterminer.