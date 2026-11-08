Filière porcine au Sénégal : la SENPORC interpelle l'État sur l'insécurité foncière, le vol de bétail et l'absence de financements

L'élevage porcin au Sénégal demeure confronté à de nombreuses contraintes structurelles qui entravent son développement. À l'occasion de son Assemblée générale, la Solidarité des éleveurs de porcs du Sénégal (SENPORC) a interpellé directement les pouvoirs publics pour exiger des mesures d'accompagnement à la hauteur des enjeux de la filière.



Selon le président de la SENPORC, Étienne Faye, le vol récurrent d'animaux met en péril les investissements des producteurs, notamment « un jeune homme qui a l'ambition de réussir dans son cheptel et des gens malintentionnés qui arrivent et prennent ses bêtes ». Face à ce phénomène, les représentants des éleveurs demandent une mobilisation collective et un engagement ferme des autorités pour éradiquer le fléau. Sur le plan sanitaire, la déclaration de l'association alerte sur la peste porcine africaine (PPA), une épizootie qui décime régulièrement les cheptels et nécessite un renforcement immédiat de la prévention sanitaire.



D'après le texte de la déclaration de la SENPORC, la rareté des terres et l'absence de soutien financier constituent des freins majeurs à l'expansion du secteur. Étienne Faye lance un appel direct aux collectivités territoriales pour l'aménagement d'espaces dédiés : « Le foncier nous est vraiment inaccessible. Nous tendons la main aux autorités, surtout aux collectivités territoriales, pour qu'elles nous aménagent des terres afin que nous puissions exercer notre activité ». S'agissant des crédits, le président de la SENPORC affirme que « depuis que j'occupe le poste de président, je n'ai jamais vu un membre recevoir un financement », réclamant des mécanismes d'accompagnement adaptés aux producteurs.



Créée par un collectif de producteurs, la Solidarité des éleveurs de porcs du Sénégal regroupe des centaines de membres répartis dans neuf régions : Thiès, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda, Kaffrine, Tambacounda, Louga et Diourbel. Selon les responsables de l'organisation, l'objectif principal reste de fédérer les acteurs, de faciliter l'accès aux formations et d'installer une mutuelle de solidarité afin de faire reconnaître le rôle de l'élevage porcin dans l'économie nationale.