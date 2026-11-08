Diplomatie territoriale : le MIFASS et le Roi d'Oussouye scellent une alliance pour la solidarité

En marge de sa mission officielle dans la région de Ziguinchor, la Ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Mme Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a effectué une visite de courtoisie auprès du Roi d'Oussouye, accompagnée d'une délégation de ses proches collaborateurs et des équipes techniques du ministère.



Selon le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, la figure royale incarne en Basse-Casamance « non seulement la mémoire et le patrimoine culturel, mais elle demeure surtout le pilier central du pardon, de la médiation et de la régulation sociale ».



D'après les services du ministère, en s'entretenant avec cette autorité coutumière de premier plan, l'institution réaffirme que « la consolidation du vivre-ensemble et l'efficacité des politiques d'entraide ne peuvent se faire à distance des réalités territoriales ».



La tutelle ministérielle précise que cette démarche s'inscrit pleinement dans une volonté de valoriser les « mécanismes communautaires endogènes », où l'écoute et la concertation locale deviennent des leviers indispensables pour « renforcer l'impact des programmes sociaux et garantir une solidarité nationale véritablement inclusive et ancrée dans les traditions des terroirs ».