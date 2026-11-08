Tensions internes à Kiiraay : le Professeur Arona Coumba Ndoffène Diouf dénonce une tentative d'exclusion

Dans un communiqué publié ce 8 novembre 2026, le Professeur Arona Coumba Ndoffène Diouf, vice-coordinateur de Kiiraay pour le département de Dakar, monte au créneau pour dénoncer la convocation d'une réunion par Moustapha Diémé, coordinateur provisoire, visant selon lui à l'exclure de la coordination départementale. Cette initiative fait suite à des attaques essuyées de la part du PASTEF à la suite de propos tenus concernant Ousmane Sonko.



Le membre fondateur de l'organisation qualifie cette démarche d'inacceptable, estimant qu'elle porte atteinte à sa crédibilité et à celle de Kiiraay. Il affirme que son engagement a toujours été guidé par le rayonnement du mouvement, précisant avoir gracieusement offert et équipé un siège pour la coordination de Dakar, dont il a par la suite fait don au département à la demande de Moustapha Diémé. S'interrogeant sur les motifs d'une telle exclusion liée à une ambition politique légitime pour la mairie de Dakar, il appelle à préserver un cadre de rassemblement, de solidarité et de respect mutuel loin des règlements de comptes arbitraires.

