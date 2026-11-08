Cyclisme aux JOJ Dakar 2026 : Ibrahima Gaye interpelle les autorités sur le manque d'équipements de haut niveau

L'athlète Ibrahima Gaye n'a pas réussi à réaliser la performance espérée lors des épreuves de cyclisme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. S'exprimant sur le déroulement de la compétition, le cycliste sénégalais souligne que « le niveau de la compétition était particulièrement relevé ».



Face aux exigences du haut niveau, l'athlète national invite les autorités sportives à accroître leur soutien en faveur de la discipline. Ibrahima Gaye insiste notamment sur « la mise à disposition de moyens matériels adéquats », une condition jugée indispensable par le représentant sénégalais afin de « permettre aux athlètes de mieux se préparer et de rivaliser avec les meilleurs ».