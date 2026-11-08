Dakar : un escroc présumé déféré au parquet après une vaste arnaque en ligne

Le Commissariat d’arrondissement du Plateau a déféré au parquet, le 6 novembre 2026, un individu poursuivi pour « escroquerie, faux et usage de faux (bancaire, commercial et administratif) ».



L’affaire a débuté le 2 novembre 2026 suite à l’alerte d'un commerçant basé à Dakar-Plateau. Selon les éléments de l'enquête, la victime subissait depuis un mois des commandes en ligne réglées au moyen de « cartes bancaires volées ou piratées ». Informé par un établissement bancaire le 31 octobre 2026 après la contestation des paiements, le commerçant a piégé le suspect venu récupérer la marchandise sous une « fausse identité de livreur ». Interpellé par la Brigade de Recherches (BR), l'individu n'a pu fournir d'explications cohérentes.



D'après le rapport de police, la perquisition effectuée au domicile du suspect, situé à Sicap Foire, a permis la découverte d'une « Chevrolet Camaro », d'un « acte de vente de Porsche Macan (28,2 millions FCFA) », d'un « acte de vente de Range Rover » et d'un « contrat d'échange de véhicules ». Les enquêteurs y ont également saisi de « faux ordres de virement (75 millions et 85 millions FCFA) », un cachet officiel, des permis de conduire internationaux, ainsi que deux iPhones, deux ordinateurs portables et une Apple Watch.



Les réquisitions ordonnées auprès des établissements bancaires ont révélé que les comptes du suspect étaient fictifs et ne comprenaient aucun des montants saisis. Face aux policiers, l'intéressé a reconnu partiellement les faits, tentant de justifier son train de vie par de « prétendus gains en cryptomonnaie (Bitcoin) » en l'absence de toute activité professionnelle.