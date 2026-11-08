Tragédie de Lompoul : Khalifa Ababacar Sall réagit et appelle à l'action contre l'émigration clandestine

Le président de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a réagi au chavirement de la pirogue au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, qualifiant ce drame de « tragédie qui nous bouleverse et nous oblige collectivement ». Exprimant ses condoléances aux familles endeuillées, il insiste sur le fait qu'« au-delà de l'émotion et des hommages, je refuse que nous nous habituions à compter nos morts en mer ».



Selon le communiqué de Taxawu Sénégal, l'émigration clandestine « n'est ni une fatalité ni un simple problème de frontières », mais interpelle l'ensemble de la société, des collectivités territoriales et des acteurs économiques. Le leader politique souligne que chaque jeune prenant une pirogue représente « un espoir qui s'éloigne » et appelle à la création de « perspectives crédibles » et d'opportunités locales pour redonner espoir à la jeunesse.