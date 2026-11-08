Éliminatoires CAN 2027 : la Fédération sénégalaise de football dévoile le programme des Lions face au Soudan

La Fédération sénégalaise de football a rendu public le programme officiel des Lions de la Teranga pour la double confrontation contre le Soudan, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2027.



Selon le document officiel de la fédération, le regroupement débute le 9 novembre au Terrou-Bi Diamniadio, suivi d'une séance d'entraînement ouverte aux médias à 17h00 à l'annexe du stade Abdoulaye Wade. Le 10 novembre, les hommes du sélectionneur s'entraîneront à huis clos à 17h00 sur la même pelouse. La journée du 11 novembre sera marquée par une conférence de presse d'avant-match à 17h00, puis par une séance d'entraînement à 17h30 au stade Léopold Sédar Senghor, dont les 15 premières minutes seront ouvertes au public. Le match aller entre le Sénégal et le Soudan est programmé le 12 novembre à 19h00 au stade Léopold Sédar Senghor.



D'après le planning communiqué par l'instance fédérale, la délégation sénégalaise s'envolera pour Djouba le 13 novembre. Une séance à huis clos est prévue le 14 novembre à 13h00 au stade national de Djouba, avant la conférence de presse d'avant-match fixée le 15 novembre à 13h00 et la séance d'entraînement ouverte au public durant 15 minutes à 13h30. La manche retour, opposant le Soudan au Sénégal, se disputera le 16 novembre à 13h00 au stade national de Djouba.