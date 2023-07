Drame à Keur Massar Nord : deux jeunes perdent la vie dans une fosse septique

Le quartier de Case-bi, situé dans la commune de Keur Massar Nord en banlieue dakaroise, a été plongé dans l'émoi hier lundi dans la matinée. Deux individus, identifiés comme A. Ly, âgé de 25 ans et électricien de profession, ainsi qu'A. Fall, également âgé de 25 ans, ont tragiquement perdu la vie dans une fosse septique.



Le drame s’est produit lorsque A. Ly s'est attelé à vider la fosse septique de sa maison. Malheureusement, la fosse s'est brusquement effondrée sous l'effet de la forte humidité du sol, entraînant l'électricien dans les eaux contaminées. Il a commencé à pousser des cris de détresse. C'est alors qu'A. Fall, un de ses voisins, âgé de 25 ans, est intervenu pour tenter de le sauver.



Il s'est saisi d'une corde, l'a rapidement attachée autour de sa taille et l'a reliée à un piquet, espérant ainsi se servir de cette corde comme d'une soupape de sécurité. Il a engagé une opération de sauvetage, tendant la main à A. Ly afin de l'extraire de l’aider à sortir.



Malheureusement, la corde a cédé brusquement sous le poids du sauveteur, précipitant ainsi les deux hommes dans les eaux de la fosse septique. Incapables de se libérer, ils ont lutté pour leur survie, mais ont finalement succombé en se noyant, renseigne Les Échos.



Les habitants du quartier ont accouru et se sont efforcés d'apporter leur aide autour de la fosse, mais leurs efforts se sont avérés vains. Ils ont rapidement alerté les gendarmes de la brigade territoriale, qui se sont rendus immédiatement sur les lieux et ont informé les sapeurs-pompiers.



Les sapeurs-pompiers ont réussi à repêcher les deux corps sans vie des eaux de la fosse septique. Ils ont ensuite été transportés à la morgue du district sanitaire de Keur Massar. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame poignant.