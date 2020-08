Drame à Linguère: un pisteur des Eaux et Forêts abattus par des trafiquants de bois

Djiby Salane, un jeune pisteur des eaux et Forêts, a été sauvagement tué, hier, par des trafiquants de bois. Le drame a eu lieu dans le village d’Assy-Djolof situé dans le département de Linguère. Selon une source proche de la famille du défunt, l’agent auxiliaire prêtait main forte aux soldats de la nature en mission de patrouille dans cette vaste zone où opèrent de nombreux trafiquants de bois.



En croisade contre l’exploitation illicite du bois, agents et pisteurs sont tombés sur des trafiquants qui ont fini de décimer une superficie de cette forêt. Le Témoin quotidien ne sait pas trop comment mais le pisteur Djiby Salane a trouvé la mort au cours d’une course-poursuite entre un véhicule des eaux et Forêts et le pick-up des bandits de la nature. Toujours est-il que la gendarmerie est aux trousses des malfaiteurs qui se sont évaporés dans la nature.