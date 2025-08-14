Drame à Soubalo (Matam) : l’effondrement d’un bâtiment tue deux enfants

Un drame a frappé le mercredi 13 août le quartier Thieyde, à Soubalo, dans la région de Matam (nord), lorsqu’une partie d’un bâtiment en banco s’est effondrée vers 16h. L’accident a fait trois victimes, dont deux enfants décédés.
Parmi les victimes, un enfant de 7 ans et un autre âgé d’un an et demi ont succombé à leurs blessures après avoir été transportés à l’hôpital régional de Matam. Une troisième personne a également été blessée.
Les causes de l’effondrement restent pour l’instant inconnues. Le commissariat central de Matam a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique incident.
Autres articles
-
50 ans que l’eau, l’électricité y manquent (par Amadou Lamine Sall)
-
Tambacounda : fortes pluies et crues du Mamacounda, plusieurs habitations sinistrées
-
Air Sénégal : reprise normale des vols après des incidents aviaires
-
Météo : poursuites des pluies du Sud au Nord-Est et baisse des températures
-
Grand Magal 2025 : Jean Baptiste Tine réaffirme les engagements de l’État à Touba