Drame à Soubalo (Matam) : l’effondrement d’un bâtiment tue deux enfants

Un drame a frappé le mercredi 13 août le quartier Thieyde, à Soubalo, dans la région de Matam (nord), lorsqu’une partie d’un bâtiment en banco s’est effondrée vers 16h. L’accident a fait trois victimes, dont deux enfants décédés.

Parmi les victimes, un enfant de 7 ans et un autre âgé d’un an et demi ont succombé à leurs blessures après avoir été transportés à l’hôpital régional de Matam. Une troisième personne a également été blessée.

Les causes de l’effondrement restent pour l’instant inconnues. Le commissariat central de Matam a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique incident.