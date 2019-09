Drame à Tambacounda: une fillette de 12 ans électrocutée par la ligne moins tension (MT) de la Senelec

Les populations de Salikégné, un quartier de la commune de Tambacounda se sont réveillées dans la douleur et la consternation. Une fillette de 12 ans a était électrocutée par la ligne Moins Tension de la Sénélec. L’accident s'est produit, samedi. Le corps sans vie de la victime, Khadia Diallo a été conduit au centre hospitalier régional de Tambacounda. En effet, la fillette a quitté son domicile pour aller jouer avec ses copines dans une concession en construction.



« On avait attiré l’attention de son propriétaire afin qu’il arrête le chantier. Parce que c’est un bâtiment qui est juste sous la ligne MT, il a persisté. Je rappelle que la Senelec avait bien pris les devants. La hiérarchie était là : le chef d’agence du réseau et le préfet qui se sont déplacés avec le service de la police. Ils avaient demandé en son temps à ce que le chantier soit arrêté », témoigne Seydou Nourou Cissokho au micro de la Rfm.