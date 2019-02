Drame à Thiaroye : un présumé homosexuel meurt dans une bagarre

Mort tragique d’un présumé homosexuel à Thiaroye gare. Accusé d’avoir une démarche éfféminiée par une bande de trois garçons du même quartier, la victime, un jeune âgé d’une trentaine d’années, se blesse au cour d’une violente rixe avant de rendre l’âme.



Tout est parti des accusations d’une bande composée de trois garçons. Ces derniers qui ont rencontré le jeune supposé gay dans la rue, ont commencé à se moquer de lui et à le provoquer en lui lançant des piques acerbes. Énervé, leur victime décide de riposter et une altercation éclate.



Au cours de la bagarre, le jeune garçon bute dans la mêlée sur un objet, se projette au sol et se cogne la tête sur un caillou.



Évacué à l’hôpital, il s’est retrouvé avec un traumatisme crânien. Il rend l’âme quelques jours après sur son lit d’hôpital.



La police est à la trousse des trois jeunes garçons , qui ont disparu sans laisser de traces.