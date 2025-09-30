Drame à Velingara : Nianao sous le choc après le suicide tragique d’un père de famille

Le village de Nianao, situé dans la commune de Ouassadou, département de Vélingara (sud), est plongé dans la consternation et la désolation après la mort par pendaison de Maly Baldé, un boutiquier bien connu et père de trois enfants.



Le drame s’est produit dans la nuit du dimanche au lundi. Selon les témoignages recueillis, c’est ce lundi matin que l’alerte a été donnée par l’épouse du défunt, inquiète de ne pas l’avoir vu rentrer à la maison. Le téléphone de M. Baldé, qui ne cessait de sonner dans le vide, a renforcé les soupçons de la famille, laquelle s’est aussitôt lancée à sa recherche.



Les investigations ont conduit à une découverte macabre : le corps de Maly Baldé a été retrouvé suspendu au milieu d’un puits, tandis que ses chaussures et son téléphone portable étaient soigneusement posés à proximité.



Alertés, les éléments de la police des frontières et de la douane se sont rendus sur les lieux, rejoints par la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Ces derniers ont procédé à la récupération du corps sans vie, qui a ensuite été acheminé à Vélingara pour les besoins de l’enquête.



Pour l’heure, les raisons qui ont poussé Maly Baldé à mettre fin à ses jours demeurent inconnues. Mais dans le village de Nianao, c’est l’incompréhension et une immense tristesse qui dominent, alors que la communauté pleure la disparition brutale de ce père de famille.