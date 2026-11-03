Émigration clandestine : 148 migrants dont 67 Sénégalais arrêtés sur le littoral gambien

Une tentative de départ vers l'Europe a été stoppée ce mardi trois novembre sur la côte ouest gambienne. Un groupe de 148 candidats à l'émigration irrégulière a été surpris par les patrouilles de contrôle alors qu'il se préparait à prendre la mer.
Les arrestations se sont déroulées dans quatre zones côtières clés, à savoir Tanji, Mandinaba, Gunjur et Brufut. Le contingent intercepté comprend 67 Sénégalais, 68 Gambiens, 5 Malaisiens, 4 Guinéens, 3 Ivoiriens et 1 Bissau-Guinéen. Le décompte récapitulatif a fait état de 117 hommes, 11 femmes et 20 mineurs.
Les migrants ont été conduits au centre de détention de Tanji pour les opérations de profilage et de vérification d'identité. Le Service gambien de l'immigration a indiqué que ce coup de filet entre dans le cadre du renforcement de la surveillance des frontières maritimes.
Les arrestations se sont déroulées dans quatre zones côtières clés, à savoir Tanji, Mandinaba, Gunjur et Brufut. Le contingent intercepté comprend 67 Sénégalais, 68 Gambiens, 5 Malaisiens, 4 Guinéens, 3 Ivoiriens et 1 Bissau-Guinéen. Le décompte récapitulatif a fait état de 117 hommes, 11 femmes et 20 mineurs.
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