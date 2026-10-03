Enquêtes sur les événements de 2021 à 2024 : la LSDH salue une « avancée » mais réclame l’abrogation de la loi d’amnistie

La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) a réagi au communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar sur les enquêtes relatives aux événements politico-judiciaires survenus entre 2021 et 2024 au Sénégal.



Son président, Denis Ndour, salue une avancée dans ce dossier mais appelle à l’abrogation de la loi d’amnistie afin que les enquêtes puissent, selon lui, aller jusqu’à leur terme.



Le président de la LSDH estime que la communication du parquet constitue un signal positif dans un dossier marqué par des lenteurs.



« Les Sénégalais peuvent se féliciter qu’au moins on peut dire que cette affaire de 2021 qui a secoué le pays avec ces morts dont les parents sont encore affectés », a déclaré Denis Ndour.



Il ajoute : « Puisque ne sachant pas justement qui a tué qui, si le procureur sort ce communiqué pour rappeler que les enquêtes sont en cours, je pense que c'est une bonne chose ».



Pour autant, la satisfaction de la Ligue sénégalaise des droits humains reste conditionnée, selon son président, à l’abrogation de la loi d’amnistie.



« Cependant, notre satisfaction ne sera grande que si on abroge la loi d'amnistie. Parce qu'on ne peut pas faire une justice sélective », a-t-il soutenu.



Denis Ndour estime ainsi que la perception de l’impartialité de la justice dépendra notamment de la poursuite des enquêtes et de leur aboutissement devant les tribunaux.



« Donc à mon avis, vraiment, la justice sera considérée dans la perception des Sénégalais impartiale si vraiment cette loi d'amnistie est abrogée et que les enquêtes se poursuivent et qu'on aboutisse à des procès », a-t-il conclu.