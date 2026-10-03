Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé quitte le rassemblement pour la naissance de son enfant

Nicolas Pépé a été autorisé à quitter le rassemblement de la Côte d’Ivoire pour des raisons familiales. L’attaquant ivoirien, convoqué avec les “Éléphants”, a obtenu l’accord de sa sélection afin de rejoindre ses proches et de vivre un heureux événement famille.



« La Fédération Ivoirienne de Football adresse ses vœux de bonheur à Nicolas Pépé et à son épouse et leur souhaite un heureux événement », précise le communiqué de la fédération ivoirienne.



Avec six points pris en deux matchs lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 (victoire 2-0 sur le Ghana en ouverture le 24 septembre et 2-0 face à la Somalie en deuxième journée), les “Eléphants” s’installent en tête du groupe C à la différence de buts juste devant la Gambie.



La Côte d’Ivoire affrontera le Cameroun en amical ce samedi à partir de 18h00 GMT au stade Alassane Ouattara d’Ébimpé, à Abijdan.